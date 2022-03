Preocupación existe en las autoridades, apoderados y estudiantes, las masivas denuncias de alumnas, en las que han relevado constantes situaciones de acoso y abuso sexual en diversos establecimientos. Durante el jueves, casi 800 escolares marcharon por el centro de Santiago por esta situación, donde denuncian graves vulneraciones a sus derechos. Al respecto, Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Cordepa), aseguró en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que la responsabilidad en estas situaciones “es totalmente compartida. No obstante, durante muchos años el Estado no ha asumido a cabalidad la educación sexual dentro de los establecimientos educacionales”. En ese punto, el dirigente recordó que en 2017 se entregó el libro en liceos de Santiago que contenía “100 preguntas sobre sexualidad adolescente”, el cual fue rechazado por varios grupos. “Ese hecho generó una cantidad de respuestas de grupos que decían ‘con mis hijos no te metas’ y otras situaciones”, señaló. Además, Valenzuela pidió al Estado cambiar los protocolos respecto a la educación sexual y aseguró que varios establecimientos constantemente le bajan el perfil a estas situaciones.