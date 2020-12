“Temí por la vida de mi hija en varias oportunidades“, dice Myriam sobre el caso de acoso y ciberbullying que sufrió su hija, con mensajes por redes sociales que impactaron a la madre.

“Me trae mucha pena, porque son mensajes muy fuertes, muy fuertes. De baja autoestima. Gente que la trató muy mal por redes sociales“, añade.

Un caso que terminó con una alumna del Colegio Mater Dei, de la comuna de Cerrillos en la Región Metropolitana, con el año escolar cerrado, una severa depresión y un juicio emprendido por su madre.

Las acciones legales tomadas por Myriam apuntaron al establecimiento, acusando que no hicieron lo que sus protocolos establecían frente a denuncias de este tipo.

“Eran palabras obscenas, fotos de carácter obsceno. Insultando, palabras feas. No es posible que una situación así de bullying, de acoso escolar, pueda haber ocurrido en un establecimiento que es ‘católico'”, dijo la apoderada.

Tras la denuncia, la Superintendencia de Educación multó al establecimiento a pagar 51 UTM (más de $2,6 millones), una sanción que fue ratificada por la Corte de Apelaciones. “Fue un sufrimiento muy largo, muy largo. Y que ahora se haga justicia por eso me pone muy contenta. Hay que estar alerta a las redes sociales“, señaló Myriam.

Todos los establecimientos educacionales deben tener un reglamento interno y protocolos de actuación frente a casos de maltrato. Esto, según explicó el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan.

“Desde el año 2018 se establece que tiene que tener protocolos de actuación para casos de maltrato a través de redes digitales o ciberbullying“, afirmó O’Ryan.

Desde el Colegio Mater Dei se negaron a hacer comentarios señalando que la instancia judicial aún no termina. “No está resuelto, entonces no vamos a dar declaraciones por lo pronto“, dijo una funcionaria.

Las denuncias por acoso escolar se han duplicado desde la masificación de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Si en 2016 se recibieron 184 denuncias, en 2019 aumentaron a 421.

“Las redes sociales mandan hoy en día. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso, con quienes tenemos de amigo, quienes no”, agrega Myriam.

Por su parte, el superintendente O’Ryan aseguró que es deber de los establecimientos educacionales deben actualizar sus protocolos de actuación para casos de maltrato o acoso que ocurren fuera de las aulas y patios del colegio.

De momento, el fallo unánime reivindica la importancia investigar todas las denuncias de bullying, con una sanción ejemplificadora a un colegio privado que, según la sentencia, no siguió los protocolos exigidos para estos casos.

