Continúa la polémica en torno a la situación de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien fue denunciada por funcionarios de la cartera por usar recursos públicos en la campaña a diputado de su pareja, el periodista Christian Pino.

Según lo dado a conocer en un reportaje de T13, la autoridad pidió la creación de actividades de campaña en pleno horario de trabajo, donde también pedía “ser extremadamente cuidadosos” en todo lo que se hiciera en este ámbito, lo que motivó una solicitud de informe por parte de la Contraloría.

Al respecto, la presidenta del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, explicó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “lo que se va a investigar en definitiva es si hubo o no una falta a la probidad. Aquí, está bien normada la legislación chilena, ya que está la Ley de Base de Administración del Estado y otras disposiciones que establecen el principio de probidad como una cuestión relevante”.

En cuanto a la investigación que hará en este caso, afirmó que “hay una cuestión que aclarar. La Contraloría ha señalado que los horarios de colación en rigor no son donde una persona puede hacer legítimo uso de su derecho ciudadano a, por ejemplo, participar en una actividad de estas características”.

“A nadie se le quitan sus derechos ciudadanos, (pero) lo que no puede pasar con los funcionarios públicos es que esto ocurra en horarios de oficina, y en eso la normativa es muy clara. Las autoridades no pueden dar instrucciones a sus subalternos respecto a campañas políticas, pero habrá que ver la situación de los propios funcionarios. Hay que cuidar el trabajo de la función pública”, agregó.

Consultada sobre si WhatsApp es o no un medio considerado para dar instrucciones, de la Fuente aclaró que “hay resoluciones de la Contraloría que dicen que no es un instrumento para dar instrucciones. Ahora, el punto no es el medio, es el fin”.

“Lo que se debiera comprobar en los próximos días es que si efectivamente hubo o no recursos públicos, que no son solamente monetarios, también tienen que ver con infraestructura, espacio tiempo. Y ahí son claros, no se puede usar tiempo que está dedicado a la jornada laboral en actividades de estas características. El interés colectivo tiene que sobreponerse al interés personal”, añadió.

Caso Boric y Provoste

Por otra parte, de la Fuente se refirió la situación de Gabriel Boric y Yasna Provoste, quienes son candidatos presidenciales, pero todavía están legislando en el Parlamento, situación que ha sido criticada por el oficialismo.

Sin embargo, la presidenta del CPLT indicó que no son casos comparables con el de la ministra Rubilar, debido a que “en un caso existe normativa y en otro no, lo que no quiere decir que no debiera existir en el futuro”.

“Estamos hablando de campañas presidenciales, pero también tenemos elecciones parlamentarias y muchos de los que están en ejercicio, también están haciendo su propia campaña, eso es lo que se discute. Hay una legislación que no existe que en la práctica debiera existir para dar señales en torno a la ética”, concluyó.