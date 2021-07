La familia de Vania Zúñiga, una joven madre de Viña del Mar, espera hace cuatro años alguna pista que permita identificar a su homicida. Su última relación fue con Daniel Ortega, principal sospechoso del crimen y quien la hizo vivir el infierno de la violencia intrafamiliar. Vania interpuso dos denuncias contra el padre de su hija, quien pese a la prohibición de acercamiento, nunca dejó de acosarla. Pese al tiempo transcurrido, aún no hay imputados, siendo que la propia víctima dejó un mensaje advirtiendo que de ocurrirle algo, sería culpa de Ortega, quien alegó inocencia y le confesó al padre de la joven que él no fue quien la asesinó. Desde Fiscalía, en tanto, indican que no fue posible levantar pruebas que pudieran vincular al sujeto con el crimen. Sin embargo, se comprometieron a agotar todas las instancias para esclarecer el brutal femicidio de Vania. Por ahora, están a la espera de los peritajes del OS-9 de Carabineros, aunque advierten que habría algunas evidencias que estarían extraviadas.