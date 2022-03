“Que me den a mí un balazo yo lo aguanto, pero que le den un balazo a mi hija, eso no se hace. Un hombre que le dispara a quemarropa a una menor, no hay palabras para describirlo”. Visiblemente afectados, la animadora Angélica Castro y el actor Cristián de la Fuente, relataron el incidente delictual que terminó con su hija Laura baleada en las piernas. “Tuvo tres impactos con una sola bala (…) Pero tampoco tenemos que estar dando gracias a dios que no pasó más, yo creo que aquí las cosas no tiene que pasar, no podemos vivir así”, dijo el actor nacional. El hecho ocurrió este jueves cuando el artista estaba en las afueras de un condominio en La Dehesa junto a su hija, instante en que dos hombres que se movilizaban en moto, intentaron quitarle el automóvil a punta de pistola. “Hoy asume un nuevo gobierno y ahí hay una tarea. Ojalá este gobierno ponga mano dura a la delincuencia”, agregó de la Fuente. Mientras que Castro envió un mensaje a todos aquellos padres que sufrieron un peor desenlace en situaciones similares.