Atacó a su ex pareja y asesinó al actual novio: La historia del brutal crimen propinado por un “seudomilitar”

En el siguiente reportaje contamos la historia de Cristóbal Cerpa, un hombre que se creía militar, se vestía como tal, pero no lo era. Su comportamiento era extremadamente violento, tanto que no soportó que su ex esposa tuviera una nueva pareja y los atacó a ambos, propinándole la muerte al individuo de nacionalidad venezolana en Rancagua. La historia de este “seudomilitar” ya está siendo investigada por la Fiscalía local, en un caso que tiene detalles realmente impactantes.