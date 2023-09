El impactante relato de mujer atacada por jauría de perros en la playa de El Tabo

Preocupación existe en el balneario de El Tabo por un grupo de perros que ataca a quienes pasean por la playa. Los animales serían de un hombre que se habría tomado un sector del litoral para extraer arena de manera ilegal. En solo dos semanas los canes han atacado, de gravedad, a cuatro personas. Una de ellas es Carolina, quien fue a trotar a la playa por la mañana y terminó siendo atacada por los perros. “No fui capaz de pararme cuando me atacaban, gritaba que me iban a matar. Me sacaron y desgarraron la ropa interior. Ahí empecé a ver sangre, las heridas y me desesperé“, fue parte de su crudo relato. El informe es de Efraín Leiva.