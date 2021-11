Una nueva polémica se generó en torno al proyecto de ley que permite un cuarto retiro de los fondos de pensiones, iniciativa que ya está siendo analizada por la Comisión Mixta, pero que finalmente se votará después de las elecciones del 21 de noviembre.

La determinación generó críticas de parte de parlamentarios de oposición. Incluso, algunos pretendían discutir en la jornada de ayer hasta total despacho, con el fin de que nuevamente fuera votado por ambas cámaras durante estos días, situación que terminó ocurriendo.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, el senador independiente Carlos Bianchi catalogó lo ocurrido como “una estafa electoral, así de simple”, esto porque consideró que “nunca se ha querido llevar a cabo la votación antes de las elecciones del domingo. Las razones son simples, no quieren pagar el costo político”.

“Tenemos a todo un país frenado, hay múltiples problemas económicos y en materia de salud y lo que se ha buscado es no verse afectado políticamente previo a las elecciones. Me parece que es impresentable y da cuenta de una postura rígida de la derecha, donde se han negado a la posibilidad de tener que votarlo”, añadió.

Además, el legislador enfatizó en que “la situación es compleja”, debido a que se presentarán nuevas indicaciones a la reforma constitucional, entre las que están el cuestionado impuesto a las rentas, el adelanto a las rentas vitalicias y también una opción de prohibir nuevos retiros.

En ese sentido, Bianchi aseguró que “tal cual está el proyecto hoy, no va a contar con los votos en el Senado. Algunos que votaron favorablemente días atrás, no estarían dispuesto a apoyarlo ahora”.

Si bien aclaró que también pretende perfeccionar el cuarto retiro, el representante de la Región de Magallanes explicó que mantendrá el adelanto a las rentas vitalicias y que buscará mecanismos para que no se apliquen los impuestos o el pago en cuotas.

Finalmente, reiteró que era “absolutamente posible” legislar este miércoles hasta total despacho, algo que no se logró porque, a su juicio, “no hay la voluntad real para que esto sea posible. La gente tiene razón, cuando nos ponemos de acuerdo y hay que sacar proyectos, ahí estamos. También hay que decir que este es un proyecto completo, el lobby que ha habido de las aseguradoras y de los grupos económicos ha sido brutal”.

“Cuando Carolina Goic (DC) vota en contra, no sólo logró que no prosperara el cuarto retiro, lo que logró es que se cambiara absolutamente todo. Esto debe prorrogarse, según algunos, porque electoralmente no les conviene”, sentenció.