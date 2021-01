Un terrible drama atraviesa Maribel Joseph, una ciudadana dominicana que perdió a su hija luego que una cuidadora se diera a la fuga con la menor en 2019. “Todos los días pensando en mi hija. Andando en la calle casi me atropellan pensando en mi hija”, lamenta. En exclusiva, CHV Noticias conversó con la hija de Katherine Díaz, la mujer que mantiene escondida a la pequeña de tres años que es buscada por la policía. Se trata de Scarlette Torres, quien asegura que la niña “es todo para nosotros”. “Nosotros vamos a seguir en la lucha con mi mamá y no vamos a parar hasta que se sepa la verdad”, advirtió, acusando abandono por parte de la madre biológica. “No la vamos a entregar a pesar de todo lo que está pasando. Madre es la que cría, no la que engendra”, sentencia la joven. Por su parte, Maribel afirma que ahora sí puede encargarse del cuidado de su hija: “Yo puedo cuidarla, no voy a necesitar a nadie y ahora no la tengo”.