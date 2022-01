Continúa la polémica respecto al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), proyecto de ley que fue despachado al Senado pese a las dudas que hay sobre si los recursos están asegurados para la iniciativa.

Este jueves, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) envió un informe al Congreso en que sugirió “revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento”, asegurando que hay “precauciones y limitaciones” respecto al financiamiento de la medida.

Días atrás, la oposición propuso que el impuesto a los súper ricos se analice como medida para asegurar la viabilidad económica de la PGU, algo que fue rechazado por el gobierno.

Al respecto, el diputado del PC e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Daniel Núñez, defendió el proyecto de impuesto y afirmó que “todo lo que hizo la oposición es simplemente establecer un mecanismo de financiamiento que es transparente y es progresivo. Es decir, que los súper ricos de Chile financien esta PGU”.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, el legislador comentó que el mandatario no está convencido de la idea “porque, curiosamente, uno de los que tendría que pagar más impuesto es justamente Sebastián Piñera. Entonces, parece que no quiere meterse la mano al bolsillo para financiar la PGU y quiere que salga de otras partes”.

El parlamentario aseguró que la PGU no estaba asegurada económicamente “desde un principio”, añadiendo que “el gobierno no quiso” aceptar propuestas. “Esto no es una opinión, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Todos estamos de acuerdo en Chile, menos Piñera y el gobierno”.

En cuanto a los motivos de por qué se está proponiendo el impuesto a los súper ricos, Núñez señaló que es un mecanismo “más justo y más equitativo. Alguien dice que se financie la PGU subiendo el IVA. Por favor, soy contrario a eso de que la gente tenga que pagar más por el pan que compra para financiar las pensiones, esa no es la idea”.

“El impuesto más progresivo en Chile, que no hay y queremos crear, y el que más nos ayuda es el impuesto a los súper ricos. Que Luksic, Piñera, Matte y Angelini paguen más impuestos y por esa vía financiamos la PGU. Yo no entiendo por qué el gobierno se opone, ahí uno cae en opiniones de que los súper ricos de Chile quieren seguir siendo millonarios”, agregó.

Finalmente, el diputado del PC dijo que esperan que el gobierno o vaya al Tribunal Constitucional en caso de que avance la indicación, ya que “esto no es una jugarreta de la oposición o una pataleta que le dio al PC o al Frente Amplio. Esta es una realidad que todos los economistas reconocen”.

“Nosotros estamos resolviéndole un problema al gobierno, pero ellos están en una posición cerrada y testadura. Tengo la convicción de que es porque en Chile hay una cultura de evadir y pagar menos impuestos y quienes la encabezan son los súper ricos, donde un ejemplo de eso es Sebastián Piñera. Además, tiene un conflicto de interés porque tendría que pagar más impuestos si se aprueba”, sentenció.