Una mujer denuncia que fue mordida por uno de los perros de la reconocida chef Daniela Castro, quien -según dice- no está dispuesta a asumir los gastos económicos de la rehabilitación. Afirma que aunque en primera instancia, la influencer se mostró dispuesta a colaborar, no han podido llegar a un acuerdo para costear los tratamientos. Ahora, la defensa de la víctima tomará acciones judiciales para reparar los daños morales y el lucro cesante tras el suceso. En respuesta, Castro aseguró que se hará cargo de los gastos y detalló que el monto hasta ahora propuesto, se calculó en base a los datos presentados por la víctima. “Se había llegado a un monto que quizás no se había cerrado. También hay que llegar a un monto, a un equilibro, que sea lo justo y lo que corresponde”, explicó, relatando que ha acompañado a la mujer en el proceso. “Es un momento difícil para mí y para ella y nos estábamos conociendo recién. Yo no la iba a dejar sola. En ningún momento y en ningún caso iba a dejarla en la clínica e irme. Decidí entrar con ella y decidí firmar el pagaré aunque yo no la conociera”, contó la chef.