“San perros de Atacama”: El abandono de animales que originó muerte de guía turística en el desierto

Hace alrededor de un mes, la guía turística Daniela Gamboa, falleció en San Pedro de Atacama tras ser atacada brutalmente por una jauría de perros.

La joven era oriunda de Curicó y psicóloga de profesión, aunque dejó todo atrás para asentarse en el pueblo para comenzar a vivir de su verdadera pasión: el turismo.

Fue el sábado 13 de octubre el día en el que salió a comprar en bicicleta y ocurrió el fatídico incidente mientras estaba en llamada con su madre y hermana.

Tras días de búsqueda, sus familiares junto a Carabineros encontraron el cuerpo de Daniela en un sitio eriazo, donde el Servicio Médico Legal confirmó su causa muerte por un shock hipovolémico por pérdida de sangre.

“Todos podríamos ser Daniela”: El abandono de perros en el desierto

Su trágica muerte que ocurrió a raíz del abandono de perros en medio del desierto, los que son adoptados por personas que viven de paso en el pueblo para luego dejarlos a su suerte, animales que terminan asilvestrados y siendo un potencial peligro.

“Nunca se ha trabajado en el tema de tenencia, no hay recursos municipales y siento que no hay un interés político al respecto. A mí me da un poco de miedo que existan perros en la calle y que no se esté haciendo nada (…) todos podríamos ser una Daniela“, expresó Carolina Soto, concejala de la zona.

Aunque pasó desapercibido, ese mismo día, un niño de tres años también fue brutalmente atacado por canes, en otro sector del pueblo que es conocido como una zona para bañarse y hacer picnics.

Quienes viven ahí dicen que estos hechos no son aislados y que el municipio no hace nada al respecto. Viajamos al sector a ver qué medidas se están tomando, frente a una problemática que afecta a una de las comunas más turísticas de Chile. El reportaje es de Florencia Valenzuela.

