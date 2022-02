En la Ruta 5 Norte, en el kilómetro 109 a la altura de La Calera, se observó una congestión vehicular que dejó a automovilistas y transportistas más que molestos. Lo anterior considerando que el atochamiento era de más de 20 km, siendo a lo menos, un retraso de más de una hora. La principal carretera del país está cortada de norte a sur porque el Puente Los Olivos está con inminente riesgo de colapso al fracturarse dos de sus vigas. Daño grave por el que la ruta permanece cortada desde la noche del domingo, sin embargo, no hubo información a los conductores quienes tuvieron que hacer largos retornos para volver a la ruta. Aún no hay razones sobre el colapso del puente, pero cabe considerar que aquí estaban proyectadas obras para 1997, las que aún no empiezan.