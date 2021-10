En la jornada de este lunes se inició el proceso de redacción de la Nueva Constitución, hecho simbólico que se dio justamente en el segundo aniversario del 18-O.

La situación fue considerada como importante por la presidenta del órgano, Elisa Loncon, quien señaló pidió “todos los apoyos y aportes para la discusión democrática que se viene”.

Respecto a esta situación, el convencional independiente Mauricio Daza afirmó en entrevista con Contigo CHV Noticias AM que “sin duda el proceso constituyente nace a partir del movimiento social, no se explicaría este Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución si no fuera precisamente en el contexto de movilizaciones que se inició hace dos años en un 18 de octubre”.

“Este proceso en gran medida, por no decir totalmente, le pertenece a la ciudadanía. Desde esa perspectiva es muy simbólico que un día 18 de octubre comencemos el debate de fondo para la propuesta de Nueva Constitución que le vamos a hacer al país”, agregó.

Lee también: Candidatos presidenciales rechazan transversalmente hechos de violencia durante conmemoración del 18-O

Consultado respecto a los pocos cambios que se han graficado desde el 2019 hasta ahora, el representante del distrito 28 afirmó que debe tener “esperanza y confianza en el trabajo que estamos realizando. Pudimos avanzar en los reglamentos en un tiempo bastante acotado, tres meses, lo que no era una labor fácil, pero logramos ponernos de acuerdo”.

“Ya tenemos las bases para hacer este proceso participativo con la ciudadanía para la redacción de la propuesta constitucional. Es cierto, todos habríamos querido en general que estos cambios se hubiesen concretado, no solamente hace dos años, sino mucho antes. Sin embargo, la dinámica social y política se ha generado de una forma que ha impedido que podamos avanzar más rápido”, añadió.

Además, Daza recalcó que la Convención ha enfrentado “toda clase de problemas, desde funcionamiento al comienzo de la instalación de la convención, hasta otro tipo de polémicas que hemos observado, pero la gran mayoría de los convencionales estamos trabajando de una manera muy comprometida para poder avanzar en términos concretos y no solamente quedarnos con la bandera y el slogan”.

Lee también: Gobierno condena hechos de violencia y destrozos en segundo aniversario del estallido social

Finalmente, el convencional independiente le bajó el perfil a las críticas de parte de diversos parlamentarios a la CC, indicando que “hay una campaña de desprestigio a partir de lo que es un temor de muchos sectores de la política, en el sentido de que ellos se pueden ver afectados por el trabajo de la Convención Constitucional”.

“Hay que recordar que nosotros tenemos que analizar cómo se va a configurar el próximo Congreso y muchos de nosotros estamos por un Congreso unicameral, paritario, con escaños reservados y, sobre todo, cuyos miembros sean elegidos a partir de un sistema electoral que nos permita a los independientes competir con los sistemas políticos, eso espanta mucho”, sentenció.