La próxima semana se iniciará en la Comisión de Constitución del Senado la discusión del proyecto de ley que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, iniciativa que fue aprobada el martes pasado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pese al respaldo que tuvo la reforma constitucional en la oposición y parte del oficialismo, la situación podría ser distinta en la Cámara Alta, debido a que legisladores como Carolina Goic o Jorge Pizarro, ambos de la DC, ya han manifestado esta en contra de un nuevo retiro.

En relación a esto, el senador e integrante de la Comisión de Constitución, Alfonso De Urresti (PS) señaló a Contigo CHV Noticias AM que “en todos los anteriores retiros se señalaba lo mismo, que no estaban los votos y al final se han logrado, estamos trabajando para ello. Al menos en lo personal, voy a aprobar este cuarto retiro”.

“Me tocó presidir la Comisión de Constitución en el primero y vimos el punto de vista legal, cuando nos decían que era imposible, (pero) igualmente logramos aprobarlo. A medida que pasan los días hay convencimiento, hay un clamor popular y una necesidad de poder contar con mayores recursos. Se han podido salvar negocios, emprender o consolidar el mejoramiento de la casa o el pago de alguna deuda impostergable”, argumentó el congresista.

En este marco, De Urresti fue consultado respecto a la labor que deberá hacer la candidata presidencial Yasna Provoste, quien finalmente confirmó la semana pasada que votará a favor de la iniciativa.

El senador afirmó que la aspirante a La Moneda “deberá convencer a todos los senadores”, aunque luego recalcó que esa tarea también le corresponderá a “(Sebastián) Sichel, quien también debería contar y explicar al país si hizo o no un retiro, porque eso es algo que llama poderosamente la atención”.

“Es importante lo de Yasna y lo conversaré con ella, creo que tiene que liderar y ordenar a toda la coalición. Me hubiera gusto que lo hubiera hecho antes. Aquí hay que tener convicción y no hay que dudar en esta situación, tengo la convicción de que estos recursos se han invertido bien y claro, Yasna pudo haberlo hecho anteriormente. Pero insisto, no excluyamos a Sichel, porque hay una omisión, una mentira y una falta de transparencia en sus planteamientos”, señaló.

Finalmente, De Urresti se refirió a la indicación que buscó el candidato de Apruebo Dignidad Gabriel Boric que pretendía aplicar un impuesto a las rentas superiores a los $2,5 millones.

“En principio no estoy de acuerdo porque creo que distorsiona y genera realidades, salvo que se pueda identificar bien de aquel porcentaje de altos ingresos, aunque uno no se tiene que negar a la discusión de indicaciones, quiero escuchar la opinión de Gabriel Boric y me gustaría juntarme con él para oír ese planteamiento”, concluyó.