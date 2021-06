A partir de las 22:30 horas de este lunes, se dio inicio al primer debate presidencial de los precandidatos de Chile Vamos. Sebastián Sichel (IND), Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Joaquín Lavín (UDI), definieron sus lineamientos y plantearon sus ejes de gobierno a pocas semanas de la realización de las primarias legales.

En las pantallas de Chilevisión y CNN Chile, los abanderados presidenciales respondieron además las dudas de la ciudadanía, abordaron sus diferencias y conversaron entre ellos los desafíos a enfrentar en los próximos cuatro años en Chile.

La conducción en ambos encuentros estuvo a cargo de un equipo de periodistas de Chilevisión y CNN Chile, integrado por Macarena Pizarro, Mónica Rincón, Monserrat Álvarez y Daniel Matamala. Un encuentro realizado en vivo y que respetó todos los protocolos sanitarios por la pandemia del COVID-19.

Este debate constó de tres bloques: en el primero, los periodistas realizaron preguntas y promovieron el debate entre los candidatos; en el segundo, los candidatos debieron responder planteamiento de ciudadanos y, en el tercero, todos los candidatos pudieron formularse preguntas cruzadas con réplica. Finalmente, cada uno entregó su mensaje final.

Declaraciones clave del debate

Dentro del encuentro, se registró un tenso cruce entre Sichel y Desbordes. En la instancia, el aspirante de RN afirmó que el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Cristián Larroulet, es mucho más cercano a Sebastián Sichel (IND) que a cualquier otro de los candidatos de la coalición.

La respuesta de Sichel no se hizo esperar: “primero, pedirle las disculpas a Joaquín Lavín. Tantos años de amistad con Cristián Larroulet y ahora me lo cargan a mí. No tengo idea si está conmigo, no he hablado con él hace mucho tiempo, pero me encanta esto, que es tan de la vieja política (…)”, dijo al respecto.

Por su parte, Desbordes aseguró que “la persona que ha estado agrediendo a los demás candidatos de manera constante ha sido, lamentablemente, Sebastián Sichel, con descalificaciones como la que acabamos de escuchar”.

Al mismo tiempo, el precandidato Ignacio Briones (Evópoli) declaró estar a favor de legalizar el consumo de marihuana para “quitarle las rentas” a los narcotraficantes. “Sabemos que hoy día hay grupos que capturan buena parte de barrios, que son narcos, que tienen dinero, y el dinero es poder. Quitémosle el poder a los narcos, ¿cómo? Quitándoles las rentas (…) Legalizar la marihuana, regular su venta, el autocultivo”, dijo.

Entre otros de los puntos abordados en el debate, el abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, fue consultado si es que estaba dispuesto a pactar con Republicanos para una eventual segunda vuelta presidencial. Sobre esto, respondió: “¿Puede haber un pacto parlamentario? Sí, tal como lo hubo para la nueva Constitución (…) Mi gobierno va a ser amplio, va a ser integrado hacia todos los lados“.

