La declaración de Loreto Aravena por caso de Nicolás López: “Su humor es deslenguado, pero él no es agresivo”

Un reportaje exclusivo de CHV Noticias dio a conocer las declaraciones contra el cineasta Nicolás López, hallado culpable por delitos de abuso sexual. Uno de los testimonios que surgió en exclusiva fue el de la actriz Loreto Aravena, quien declaró en defensa del director. La intérprete dijo no recordar un mensaje que le envió al acusado tras leer el reportaje de Revista Sábado. “Tienes que hacer un mea culpa también. Leo el reportaje y te veo haciendo cada cosa que describen”, le dijo en un texto que posteriormente fue borrado. “No lo recuerdo cuando se lo dije, pero pude habérselo dicho”, señaló en el juicio, donde defendió a López diciendo que “su humor es absurdo y deslenguado, pero no me parece él una persona agresiva o violenta, para nada”.