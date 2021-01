“Yo pensaba que era un perro callejero, después viendo los videos me di cuenta que el perro venía con ellos. y sin hacer nada, de repente me atacó”, señala José Tomás Díaz, uno de los afectados del portonazo que sufrió junto a su familia a mediados del 2020 en San Pablo con Neptuno, en la comuna de Lo Prado. Luego que se lograra la captura de uno de los asaltantes, la PDI se encuentra siguiendo la pista de otro de los implicados y se encuentra evaluando si hubo o no un previo entrenamiento del can para usarlo en sus delitos.