Las motocicletas en el último tiempo se han transformado en un preciado botín para delincuentes que se las han ingeniado para encontrar nuevos métodos de robarlos.

Un afectado que logró escapar de una encerrona en Maipú contó que “me venían siguiendo por un par de cuadras, me orillé para despejar dudas por si de verdad me venían siguiendo y me hicieron la encerrona. Por suerte pude escapar”.

“He leído en varios grupos de motos que han aumentado los asaltos y no porque les pases todo tienen piedad con algún tipo de daño que te puedan hacer”, agregó explicando su rápida reacción.

Lee también: Dos camiones resultan quemados tras nuevo ataque incendiario en La Araucanía

Existe una percepción de que este delito ha ido en aumento. Ralph Wladdimiro, gerente de la empresa VIP Seguridad explica que esto ocurre porque “la gente se está moviendo mayoritariamente en este tipo de vehículos para ir desde su hogar al lugar de trabajo y viceversa. Pero comercialmente y también a raíz de la pandemia ha tenido un aumento porque muchas empresas se han dedicado al tema del delivery o courier utilizando también este tipo de vehículos”.

Esto ha aumentado el mercado de motos y repuestos, aunque además los tristemente célebres motochorros influyen en la demanda de este tipo de vehículos.

“El delito que comete el motochorro es cometido arriba de una motocicleta, porque este vehículo les entrega mayor rapidez, mayor efectividad y mayor posibilidades de no ser detectado o detenido por parte de los organismos de seguridad”, agrega Wladdimiro.

Lee también: Reportan gran incendio en bodega de acopio de neumáticos en Renca

Juan David Castillo fue víctima del robo de su bicimoto en el interior de un condominio de Independencia. “Un sujeto ingresa, se va directamente al estacionamiento, toma la moto, se la lleva en la mano en la parte de atrás donde no hay cámaras, la prende y espera que un auto abra el portón para salir y robarse la bicimoto”, relata.

El ladrón incluso ingresó con un casco para evitar levantar sospechas al salir. Tras encender la bicimoto se la llevó andando, salió del portón como cualquier residente. En cosa de minutos Juan david perdió lo que sería su futura fuente laboral.

“La usaba más que nada como medio de transporte para ir al trabajo. Y claro, ya estaba esperando mis papeles legalizados para ya poder empezar a trabajar de delivery”, cuenta.

Lee también: Carabinero de civil fue herido por manifestantes: Institución descartó que se tratara de un oficial infiltrado

Para evitar hechos como estos en el mercado existen medidas de seguridad que, como todo, no son infalibles pero sí ayudan a que el ladrón no actué tan rápido, permitiendo al dueño del vehículo o a su entrono poder reaccionar.

Jessica Herrera de JJR Motos Chile afirma que “tenemos varios productos que se pueden ofrecer al cliente, como candados con alarma, seguridad en la manilla del freno y una cadena que se pone en el disco del freno”.

Sistemas cuyo valor comienza en los $7.500 y que ayudan a brindar más seguridad a las motos, que muchas veces significan una gran inversión monetaria para sus dueños.