Les prometieron que sus nuevos departamentos estarían listos el año 2019, pero en 2021 todavía no han recibido los inmuebles. Ante la denuncia de los compradores, las empresas a cargo aseguran que pronto harán la entrega. “Siempre hay una excusa”, lamenta uno de los afectados. “Da rabia, impotencia, porque uno cumplió con el compromiso. Yo el pie lo tengo absolutamente pagado. Es una falta de respeto, tanto de la inmobiliaria como de la municipalidad. Si no me van a entregar el departamento que me devuelvan mi dinero”, añadió.