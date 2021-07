“Las últimas amenazas que recibí fueron hace poco, que fueron unos mensajes de WhatsApp donde él claramente me decía que me iba a matar, que el fin de él era deshacerse de mí para quedarse con mis hijos y formar una nueva familia con su pareja”, cuenta la víctima. Tras sufrir violencia intrafamiliar (VIF), denunció a su ex pareja luego de cinco años de relación y dos hijos de por medio. Asegura que vivió golpes y violencia psicológica por parte del sujeto, y actualmente se encuentra en tratamiento por depresión debido a lo ocurrido, situaciones que la llevaron a denunciar a su ex marido ante el Juzgado de Familia de Santiago. Sin embargo, ahora vive amenazas de él, de su pareja actual y de su familia, pese a que el tribunal determinara la prohibición de acercarse a la víctima por seis meses y rondas periódicas de Carabineros. La afectada acusa que desde abril a la fecha no se han cumplido las medida cautelares, debiendo abandonar su domicilio y esconderse.