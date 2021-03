Un conductor denuncia que estuvo cinco horas sin recibir ayuda de la concesionaria Ruta del Maipo tras sufrir un accidente en la carretera. Trató de pedir auxilio a través de un citófono de emergencia, pero este no funcionaba. Matías Andrade sufrió el reventón de los dos neumáticos traseros de su vehículo, que quedó inmovilizado en plena Ruta 5 Sur. “Nos encontramos con la sorpresa de que el SOS no estaba en funcionamiento”, lamenta, agregando que no tuvo otra alternativa que pagar una grúa que llegó desde Santiago para asistirlo. El Ministerio de Obras Públicas aseguró que estudiará los antecedentes entregados por el denunciante. Mientras, desde Ruta del Maipo señalaron que se encuentran investigando lo ocurrido.