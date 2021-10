El 28 de junio, Gonzalo Baraona asumió oficialmente como alcalde de la comuna de Pumanque, sin embargo, a la fecha suma una serie de problemas. “Pumanque tiene carencias en muchos aspectos. No tiene cajeros automáticos, no tiene liceos, no tiene Cesfam”, dice el jefe comunal. Una nueva administración que buscaría solucionar dichos conflictos tras la derrota del ex alcalde Francisco Castro, quien estuvo en el cargo 8 años y que ha sido rostro de cuestionamientos e irregularidades “más que nada por la poca transparencia en los actos”, agrega Baraona. El actual edil acusa a Castro de abusos, y todo se remonta al 24 de mayo, cuando el ex jefe comunal estableció un decreto en el que se autodesigna secretario municipal con un sueldo cercano a los $2 millones. Durante la gestión del mismo, tal como se mencionó, hubo presuntas irregularidades como la suscripción de un anexo de contrato firmado por él hacia su hermana Natalia Castro, aumentándole su remuneración por una labor que siempre fue cuestionada. Tres años después, Contraloría reveló falta a la probidad en su gestión por permisos de circulación y finanzas obtenidos en la comuna. Actualmente existe una denuncia en el ente fiscalizador para determinar si existe alguna salida para remover a Castro, actual secretario, de sus funciones.