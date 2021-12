“Le tengo muchas denuncias por amenazas de muerte y desacato. Entonces yo necesito que por favor me ayuden, yo no quiero ser una más de las femicidas”, es parte del llamado que hace Carolina Aránguiz de 46 años y madre de seis hijos, quien hace un par de meses denunció a su ex marido por violencia intrafamiliar. Pero pese a esta acción, asegura que sigue siendo amedrentada. Lo último que ocurrió fue un ataque por parte del sujeto a una camioneta de la familia, sumándose otros hechos como amenazas de incendio y el uso de una escopeta. La mujer afectada ha presentado varias denuncias a Carabineros, por lo que el individuo tiene una orden de alejamiento que ha incumplido. El responsable no había podido ser detenido hasta la mañana de este martes, y será formalizado este 29 de diciembre, instancia en la que Fiscalía y SernamEG solicitarán medidas cautelares para proteger a la víctima. “Necesito que por favor me ayuden a que este hombre no quede suelto, porque si ahora lo dejan suelto va a quemar la casa o va a matar a mi hijo”, dice Aránguiz con miedo evidente.