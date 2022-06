Habría más de 10 víctimas: Detalles exclusivos de la denuncia de abuso sexual en contra de Felipe Berríos

Hace algunos días se conoció públicamente la autodenuncia ante el Ministerio Público del padre Felipe Berríos, acusado de abuso sexual. Hasta entonces se hablaba de una sola denunciante, quien en ese entonces era menor de edad. La denuncia fue recibida por la Compañía de Jesús el pasado 29 de abril, momento en que informaron que abrirían una investigación canónica. En respuesta, Berríos indicó que “haré todo lo que sea necesario por conocer y aclarar los orígenes de esta denuncia y me he puesto, desde ya, a disposición de la Compañía para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible”. Después de ello, se sumaron cuatro nuevas denuncias y el contenido de los testimonios fue recopilado y quedó en manos de la Fundación para la Confianza. El pasado 30 de mayo, Berríos se autodenunció en la Fiscalía y expresó a través de un comunicado que “quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país”. En este reportaje, CHV Noticias accedió a detalles inéditos que dan cuenta de un segundo caso de abuso y la existencia de más de 10 víctimas que relatan hechos de connotación sexual cometidos por el reconocido sacerdote jesuita.