Un hombre es acusado de vender prótesis que no funcionan, de engañar a personas que necesitan un brazo o una pierna ortopédicas.

Los afectados viven en distintas regiones y denuncian que los elementos cuando llegan no sirven, o que simplemente se les cobra, pero las prótesis jamás llegan.

Andrea tiene 36 años y se desplaza por su casa con una sola pierna. Tenía una prótesis, pero se le rompió en marzo por una caída.

Por eso sus vecinos juntaron dinero y compraron una pierna ortopédica para ella. El problema es que le vendieron una que no calza con su cuerpo y además no cumple con la función más básica, que es ayudarla a caminar.

La medida de la rodilla es evidentemente superior a su pierna. El pie de la prótesis tampoco calza con las medidas del pie de Andrea.

El vendedor de la prótesis es José Aravena González, quien nunca se ha capacitado formalmente como protesista. No tiene estudios en salud, tampoco trabaja con alguien que los posea, pero recorre distintas regiones del país ofreciendo falsas soluciones a personas que han perdido alguna extremidad.

Al ser consultado por CHV Noticias dónde y cómo se capacitó para hacer las prótesis, Aravena dijo que “lo aprendí leyendo, asesorándome con amigos que sí eran del área de la terapia ocupacional o kinesiólogía”.

“Muchas personas han quedado felices con mi trabajo”, agregó. Sobre qué opina del caso de Andrea, quien no puede caminar con su producto, señaló que “si no puede caminar es simplemente porque no quiere”.

José Aravena no emite boletas, no entrega garantías ni trabaja con ningún profesional del área de la salud. Su página web muestra piezas muy distintas a la de Andrea, por eso sus vecinas confiaron y decidieron depositar en él no solo la esperanza de mejorar su calidad de vida, sino también casi $2 millones en efectivo.

Anita Díaz, una de las amigas de Andrea, contó que “él prometió algo súper moderno, dijo que la pierna y todo iba a ser tomado en 3D. De hecho mostró una pierna que era otra cosa, y eso nos tenía contentas porque le decíamos a Andrea que iba a tener una pierna mejor que la que había tenido anteriormente, la que se rompió. Mostraba una tecnología full”.