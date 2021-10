Carolina Ibáñez, una mujer chilena, lleva casi cinco años esperando que la Fiscalía determine si acaso hubo negligencia médica o no cuando operaron a su marido de la vesícula. Este falleció de manera repentina 48 horas después de haber sido dado de alta. Según un informe del Servicio Médico Legal, el paciente habría muerto por una complicación que no fue detectada mientras estuvo hospitalizado y no acudió posteriormente a consultar en el Hospital o Sapu. A la viuda y a sus dos hijos aún no le han dado respuestas con respecto a la investigación. El médico fue contactado por CHV Noticias y no quiso entregar declaraciones con respecto a lo ocurrido.