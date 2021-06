Una mujer jubilada de Lo Espejo denuncia que su identidad fue suplantada para acceder al bono IFE. Otra persona habría inscrito con su RUT y aparece como madre de cuatro hijos, cuando ella sólo tiene uno. Es que según documentos oficiales emitidos por el Registro Civil, el RUT de Ana María está vinculado a su hijo legítimo, pero también al de otros cuatro desconocidos. También figura en un certificado de matrimonio, casada con un hombre al que nunca ha visto en su vida. “Me contaron que había un problema con mi RUT, porque había otra persona a la que le habían dado exactamente el mismo”, relató a CHV Noticias. En 2010, desde el organismo le aseguraron a María que el problema estaba resuelto. Sin embargo, eso no es así. “No puedo postular a ningún beneficio del Estado. Me parece atroz que el Estado de Chile no sea capaz de tener instituciones serias y que cumplan con su labor como corresponde. Hoy estoy viviendo con una pensión que es mísera y a mi edad los gastos médicos son tremendos”, contó.