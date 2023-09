Denuncian a alcaldes de La Araucanía por delitos sexuales: Algunos habrían ocurrido en los municipios

Durante este año, el Ministerio Público ha investigado delitos sexuales en seis municipalidades de La Araucanía. Esto significa que en el 18% de las comunas de esa región habrían ocurrido este tipo de ilícitos.

Actualmente, hay tres alcaldes y un jefe de gabinete con denuncias en Fiscalía, algunos por violación y otros abusos sexuales. Incluso algunos de los delitos ocurrieron al interior de las municipalidades.

Denuncia en Municipalidad de Collipulli

Una guardia de seguridad de la Municipalidad de Collipulli, denunció que en la madrugada del 12 de abril el jefe de gabinete del alcalde la atacó sexualmente.

“Esa madrugada y después que lo rechacé, volvió a los minutos y muy molesto. Ahí ya venía con la maldad y sucede el episodio fuerte que viví, en el cual quedé en estado de shock y no pude defenderme. Quedé paralizada”, afirmó la víctima.

La supuesta violación al interior de la municipalidad se conoció a través de un correo electrónico anónimo que recibió una concejala. Se ordenó un sumario, pero nunca se supo el resultado y se acusa que el alcalde Manuel Macaya, apoyó a su jefe de gabinete hasta el día de su detención. El hombre fue formalizado y desde agosto está en prisión preventiva.

“Él se reía y todos se reían también”

Otro de los que aparece denunciado es el del alcalde de Cunco, Alfonso Coque, que también es presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía. A su nombre registran cuatro denuncias, por agresiones en terreno y al interior de la municipalidad.

Una de sus víctimas, relató que en reiteradas oportunidades, el edil “siempre trataba de acercarse más de la cuenta hacia mí. Tocando mis partes íntimas, cerca de mis pechos, de mis glúteos”.

En ese contexto, relató un episodio que la marcó profundamente: “Yo iba bajando las escaleras y él iba entrando, y delante de todos pasó su dedo índice en medio de mis senos, bajándome el escote. Eso lo vieron entre 20 y 30 funcionarios, en su mayoría hombres. Él se reía cuando lo hizo, y todos se reían también”.

Desde abril están en poder de la fiscal de delitos sexuales, Vania Arancibia, cuatro informes elaborados por el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Sexuales de la PDI (CAVAS), los que confirmarían un patrón de abusos. Ahora, la Fiscalía debe resolver si formalizará al alcalde de Cunco, Alfonso Coque.

Francisco Vergara, abogado querellante, manifestó que espera que la Fiscalía “pudiera darse el tiempo y dar una respuesta concreta a las víctimas, porque a ellas se les manifestó que el Cavas era determinante en esto”.

Por otra parte, el alcalde de Lautaro, Raúl Schifferli, fue condenado en 2022 tras atacar a una mujer de 24 años que buscaba una oportunidad de trabajo. Fue condenado a 4 años de libertad vigilada.

Causas contra alcalde de Renaico

Otra autoridad que enfrentará a la Justicia es el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, el médico formado en Cuba y ex integrante de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), es investigado por varios delitos sexuales que habría cometido contra seis víctimas, mujeres mayores y menores de edad.

Estas causas fueron unificadas y traspasadas al fiscal de delitos sexuales de Los Ángeles, Gonzalo Martínez. Finalmente, el edil será formalizado por violación, abuso sexual y aborto.

Una de las denunciantes, relató que el edil le invitó a una “reunión”, en la que podría conocer información sobre becas disponibles para ella y otros jóvenes que estudiaban en Contulmo. En ese momento (año 2016), la víctima tenía solo 16 años.

“Yo acudí a ese lugar, me dijo que no íbamos solos, pero cuando me recoge en su auto, me dice que la otra chica se había enfermado y que no podía ir. (…) Cuando llegamos a Contulmo él me drogó. Él abusó de mí y me drogó, me dio un medicamento y hasta el día de hoy no sé qué era”. De ahí en más, comenzó su calvario.

Llevada a abortar a Ecuador

La joven cuenta que fue manipulada por el alcalde, para hacerle sentir amedrentada, y afirmaba que nada le pasaría ya que decía que tenía “amigos que lo protegían”. “Los abusos continuaron en el tiempo, y en abril de 2017 quedé embarazada”, afirmó.

Esto la llevó a vivir una pesadilla, ya que siendo menor fue sacada del país y habría sido obligada a abortar en Ecuador. Todo, proporcionado e ideado por el edil, en un montaje que le permitió salir del país.

El abogado querellante en este caso, José Francisco Rodríguez, afirma que cuenta con antecedentes suficientes y evidencia contundente contra el alcalde de Renaico, que acreditarían ataques sexuales desde el año 2009.

“Reinaba una posición de superioridad. Es violada por el alcalde y la víctima aduce que las circunstancias, al menos son dudosas, de cómo llegó al vehículo de él, que habría sido objeto de manipulaciones mediante el uso de drogas y fármacos a los que tenía acceso Reinao. Y que esta misma dinámica se suscitó en ese contexto con una sobrina de él, de la comuna de Cañete”.

Reinao Marilao fue denunciado por la segunda víctima en 2012, siendo menor de edad, lo que permitió juntar dos investigaciones penales: una de la ex funcionaria y otra de su sobrina.

Posteriormente, otra víctima que acusó al alcalde Reinao le recriminó lo que había hecho. Él se disculpó y señaló que no se acordaba de lo que hizo. Ella, lo grabó. Dicha grabación se encuentra en manos de la Fiscalía, con una transcripción de la PDI.

“Mi único objetivo es que esté preso”

Una de las víctimas que denunció al edil de Renaico, expresó que su único objetivo es que Reinao esté tras las rejas para de esa forma, poner punto final a su historial de abusos.

“Mi único objetivo es que Reinao esté preso, porque es la única manera en que no va a poder hacerle más daño, lo mismo a otras chicas. La única forma en que esto pare definitivamente, es que él esté preso”.

Roberto Garrido, fiscal regional de La Araucanía, puso énfasis en el proceso que deben pasar las denunciantes, así como también la importancia de abordar tales denuncias con perspectiva de género.

“Antes del proceso de denuncia, ellas transitan por un periodo de reflexión muy intenso, donde se sienten culpables por lo que pasó y donde evitan realizar la denuncia. Por eso nos parece que debemos enfocar estas denuncias con la perspectiva de género que corresponde, desmontando los prejuicios que existen sobre este tipo de conductas, que tienden a normalizar conductas que afectan la intimidad y libertad sexual de las ofendidas”.

En este caso, como en la mayoría de los denunciados, todas las mujeres víctimas de ataques sexuales han recibido hostigamientos y discriminación. La mayoría han tenido que irse de dónde vivían. Hoy solo esperan justicia.

