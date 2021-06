Habitantes de Ñuñoa denuncian que desde la instalación de un cerco eléctrico que divide sus casas con un edificio, algo que afirman no habría sido consultado con la comunidad, han sufrido al menos tres casos de descargas eléctricas al momento de abrir sus portones. “En dos ocasiones me dio la corriente al abrir la reja”, dijo una vecina. Aseguran que han pedido ayuda a la administración del recinto, pero que aún no tienen respuesta. Según expertos, para que una instalación de este tipo quede mal hecha, depende de un cable mal conectado o un sistema mal dimensionado, pudiendo provocar problemas serios de salud. 30 minutos después que el equipo de CHV Noticias se retirara del lugar, los denunciantes cuentan que llegó un supuesto técnico a revisar el cerco y cortar sus cables. Desde la administración no quisieron entregar declaraciones y la empresa implicada asegura que un cerco no puede producir descargas, por ende “esto es falso”. La Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) llegó al lugar y constataron que la instalación no contaba con la declaración correspondiente, por lo que el cerco fue inhabilitado.