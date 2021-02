Hace un par de años, Leslie y Mirla compraron departamentos en la torre más alta del proyecto Barrio Parque, eligieron hasta ese entonces al único edificio de 24 pisos para tener una vista panorámica de Santiago. Sin embargo, aseguran que hace unos meses el proyecto fue modificado. “Por motivos de cotizaciones por inversión, le consulté a la vendedora por las otras dos torres y ahí me dijo ‘ah no, es que ahora esas van a ser de 24 pisos’”, dice una de las denunciantes. En ese momento comenzó la pesadilla para los vecinos, sobre todo para aquellos que compraron departamentos para los pisos superiores y que no esperaban que al mirar por la ventana fueran dos edificios de igual tamaño. “Barrio Parque Santiago”, que se está construyendo desde 2018, contempla nueve edificios en total, seis de ellos de 20 pisos y el resto de 24. Según los residentes, estos dos últimos no estarían dentro de la norma. No obstante, el proyecto comenzó un mes antes de que se modificara el plan regulador de la comuna que limita construcciones de esta altura, por lo tanto, su edificación está aprobada.