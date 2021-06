Publicaciones con falsos arriendos abundan en la web, pero a diferencia de este tipo de casos, a una mujer le ocurrió al revés. Un embaucador se contactó con ella luego de que publicara en sus redes sociales un anuncio buscando arriendo. “Este tipo me dejó el dato de arriendo y un número. Me contacte con él, me dijo que tenía que enviar un depósito de lo que yo podía dar para guardar la casa y no la pudieran arrendar”, cuenta. Luego de depositar aproximadamente 90 mil pesos, el supuesto corredor desapareció por completo. Así la afectada comenzó con las averiguaciones y se enteró que la persona a la que le transfirió el dinero se encontraría cumpliendo una pena en la cárcel de San Antonio por los delitos de hurtos y lesiones. “Es plata que uno bota para unos delincuentes. Soy mamá y esa plata la hubiera utilizado mejor para mi hijo”, dice. Entre enero y mayo, la PDI ha recibido 4.697 denuncias por distintos tipos de estafas, y en este caso no les extraña que el estafador opere desde la cárcel, por eso recomiendan siempre chequear los antecedentes del arrendador o quien les solicite dinero, o bien realizar el procedimiento con corredores establecidos.