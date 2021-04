Maquinaria pesada trabaja en pavimentación de la calle al frente de la vivienda de Nicanor Parra. Obras que según denuncian, estarían provocando serios daños en la vivienda. Por lo mismo, la Fundación Parra presentó una denuncia al Consejo de Monumentos Nacionales por este proyecto municipal, asegurando que no se contempló un protocolo acorde al patrimonio histórico del lugar. Desde el Consejo indicaron que solicitaron las medidas de mitigación de las obras a la empresa responsable y el municipio a cargo, pidiendo además una pausa en las labores. Sin embargo, no han recibido respuestas. De la Municipalidad de El Tabo no quisieron hablar en cámara sobre el tema, aunque dijeron en un comunicado que están vigilando las obras y que se han cumplido los requerimientos. Por lo avanzado de los trabajos, desde la fundación esperan que se pueda mejorar el diseño de la obra de manera de resaltar el lugar donde descansan los restos del antipoeta.