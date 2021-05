Vecinos de Curauma están preocupados porque cada día disminuye la cantidad de agua en el tranque de La Luz. Pero no es solo eso, sino que además denuncian que está afectando la flora y la fauna de la zona, encontrándose algunas especies muertas en sus orillas. Una situación que para ellos tiene un origen. Desde el 2020, la sanitaria Esval sustrae agua del lago debido a la gran sequía que afecta a la región. Según dicen, “lo asumen bajo derecho de escasez, que esta autorizado por la DGA”, explica Alejandro Salas, gerente regional Esval. Una máquina extrae agua para abastecer a habitantes de Placilla y Curauma, y aseguran que no ha afectado los niveles del lago. Sin embargo, vecinos no descansarán y esperan que se tomen medidas al respecto, ya que durante las próximas semanas no se proyectan lluvias para mantener el tranque.