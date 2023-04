“Teniendo la plata, después desaparecen”: Familias denuncian engaño por empresa con sueño de la casa propia

Familias denuncian haber sido engañadas por parte de la empresa Concasa, la que promete gestionar y agilizar la aprobación de créditos hipotecarios para optar a la casa propia. Para ello pedían el 10% del valor de la vivienda con un plazo de entrega determinado. Sin embargo, después de años no han cumplido con el acceso a la propiedad y tampoco han devuelto el dinero. La denuncia por estafa está en la Fiscalía y el representante legal asegura que van a devolver la plata. César Jofré es uno de los afectados, quien llegó a la empresa en enero de 2022 como alternativa luego de no calificar en los bancos tradicionales. “Nos dieron una fecha estimativa de que íbamos a tener la casa en septiembre de 2022, cosa que no ocurrió”, dijo junto con acusar que dejaron de contestar el teléfono e incluso lo cambiaron. Juan Molina, otro afectado, ratificó lo anterior al afirmar que “teniendo la plata ellos, después desaparecen”.