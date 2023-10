Falso mecánico denunciando sigue sin devolver autos: Esta fue la respuesta de la Fiscalía

Luego de que CHV Noticias sacara a la luz en septiembre pasado las prácticas ilegales de un mecánico acusado de apropiarse de los autos de sus clientes, algunos afectados lo denunciaron ante la Fiscalía Metropolitana Sur. Sin embargo, una de las víctimas dio a conocer que no se logró su formalización porque “la dirección que tienen en fiscalía no es la que corresponde“. No obstante, David Riquelme, dueño del terreno donde funciona la desarmaduría confesó no tener relación con el falso mecánico e hizo el llamado a quienes tengan su auto ahí para que acudan a buscarlo.