70 familias temen por la salud y la vida de sus hijas e hijos diabéticos. Denuncian que no les han entregado los medicamentos necesarios, como la insulina. Todos los menores afectados son beneficiarios del GES y, por ley, se les debe suministrar estos insumos. En tanto, desde el Hospital de Curicó responden que se les acabó el presupuesto por la pandemia, una respuesta que no satisface a los padres. “Es terrible esta situación, porque hay muchas mamás que están deprimidas y sufriendo, porque se angustian al pensar que no tienen la insulina”, lamenta Verónica Manríquez, una de las madres denunciantes. Pero eso no es todo, porque en Santiago también hay quienes denuncian el incumplimiento de las Garantías Explícitas en Salud.