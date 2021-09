Virginia Cabrera era oxígeno dependiente hace 13 años. El 16 de septiembre el tubo más grande se terminó y su familia llamó para reponerlo, pero los días pasaron sin novedades. El 18 de septiembre, Virginia colapsó y falleció. Myriam Balladares, hija de Virginia, contó que “el día después del fallecimiento de mi mamá, el 19 de septiembre a las 09:00 de la mañana llegó el oxígeno. Le dije al repartidor que no lo bajara porque desde ayer estábamos velando a mi mamá”. La familia de Virginia no es la única que denuncia retraso en la entrega de oxígeno por parte de la empresa VitalAire Chile. María Méndez también es oxígeno dependiente desde hace siete años y, tras sufrir más de 40 horas de demora en la entrega, sufrió complicaciones de salud. “No es justo, me quedo sin oxígeno y ellos no van a responder por mi vida”, acusó María.