Los padres de Mauricio Lorens viven para entregarle lo mejor a su hijo de 11 años que nació con una parálisis cerebral. Los costos mensuales de su tratamiento bordean los $4 millones y para su familia es imposible desembolsar otros $7 millones en la hospitalización domiciliaria que Mauricio requiere a raíz de una apnea que no le permite respirar de forma adecuada. Por eso hicieron todos los trámites para que la Isapre les entregara la cobertura, pero ésta se negó. “Responden que me hijo no necesita una hospitalización domiciliaria, porque su condición de salud no va a mejorar y que por el contrario, va empeorar. Que nos respondan de esa manera, tratando a mi hijo como si fuese un objeto y no una persona, es una impotencia muy grande”, dice Ximena Contreras, madre del menor.