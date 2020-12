Tribunales colapsados debido a la retención del 10% por pensión alimenticia, cientos de personas esperando ser atendidas desde las seis de la mañana y respuestas poco claras desde las AFP. Ese es el escenario que se vive por estos días en los tribunales de familia.

Es la lentitud y la burocracia lo que reclaman las familias que exigen la liberación de fondos por casos en donde los denominados “papitos corazón” deben millonarias sumas de dinero.

Paula Vera hizo el trámite el 27 de julio y hasta ahora no le han dado respuesta desde el tribunal. “Nos dijeron que teníamos que esperar 10 días hábiles, pero han pasado varios meses y el correo no ha llegado”, lamenta.

Paula tiene 23 años y junto a su mamá hacer la fila en las afueras del Juzgado de Familia, por culpa de un padre ausente que le adeuda más de $17 millones. Pidió la retención del 10% para recibir un poco de justicia. Sin embargo, a más de cuatro meses, aún no sabe cuando le llegará el dinero.

La tardanza en el pago se repite. Según cifras del Poder Judicial, a la fecha sólo se ha realizado el 30% del total de los pagos. En total, se han decretado 326 mil medidas cautelares, de las cuales 217 mil tienen el monto retenido. Esto hace que el trabajo de los tribunales de familia sea aún más lento y burocrático.

Catalina Donoso, quien lleva cerca de tres años luchando por una pensión para su hija, asegura que a raíz del hecho sufre desgaste emocional y afirma que “la única respuesta que dan es que tienes que esperar”.

Los jueces reconocen la desesperación de la gente, pero el diagnóstico que hacen es desolador. Rodolfo Medalla, juez presidente del Juzgado de Familia de Buin, expresa que el aumento de trabajo que significó la retención del 10% por pensiones de alimentos fue de 1.800%.

Muchas de las familias afectadas se han organizado en la agrupación “Mamás queremos el 10% de retención” para sacar la voz y exigir un cambio inmediato, esperando una solución antes de que llegue un eventual segundo retiro.

Jennifer Rojas, vocera del grupo, indica que las AFP “se tiran la pelota” con el tribunal. “Llevamos ya cinco meses esperando que liberen los pagos que se hicieron en agosto”, acusa.

Pero no son sólo mujeres las que exigen el 10% retenido. Claudio Silva también es parte de la agrupación. Pero no todos son como él, ya que hay papás que no aparecen por años. Por eso, esta iniciativa significa una oportunidad para quienes han luchado años por conseguir aporte económico para sus hijos.

Paula Fieler es una de ellas, sin embargo, lamenta que no le pueden entregar el dinero mientras su ex pareja no sea notificado. Teme que el 10% destinado a su hijo nunca llegue.

Un equipo de CHV Noticias contactó a la Asociación de AFP para buscar respuesta, pero indicaron que no se referirían a este tema. En tanto, desde la Superintendencia de Pensiones señalaron en un comunicado que, tras la nueva actualización, el 57,4% de las liquidaciones de deudas fueron pagadas.