Un médico cirujano que desde el año 2006 acumula denuncias de sus pacientes sigue haciendo operaciones oftalmológicas, aunque actualmente tiene al menos 3 causas vigentes en la Justicia por cuasi delito de lesiones y lesiones graves. “El día que me operé yo no quedé viendo de mi ojo izquierdo, no veo nada. Me operó los dos ojos a la vez el mismo día. La operación duró 10 minutos”, afirma Danika Valencia, una de sus pacientes. Aunque en Chile no existe un impedimento legal, el doctor Ricardo Bittelmann practica cirugías oculares sin tener la especialidad de oftalmología. En 2006 durante una entrevista con CHV Noticias aseguró que sí es oftalmólogo. “Yo tengo los certificados de que lo hice, pero ese es un problema administrativo del cual yo no puedo hacer responsable. Gracias a un buen desempeño durante la carrera de medicina, fui el mejor egresado, el Colegio Médico me otorgó el premio de honor y gracias a eso obtuve la Beca de Honor de la Universidad de Chile para realizar mi formación en oftalmología, la cual cumplí desde el año 87 al 90”. Pero lo cierto es que no tiene la especialidad, y así lo confirma un documento de la Seremi de Salud.