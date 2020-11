“Un poco antes el evento Rock Out nos dicen que es la última oportunidad que tenemos para invertir y que tienen ventas explosivas, siendo que este mismo concierto fue suspendido por baja ventas de entradas”.

Ese es el reclamo que realiza María Pía Jiménez, quien a fines de 2017 invirtió $16 millones en la plataforma Weeshing. Del total, $12 millones eran de la jubilación de su madre. La empresa les permitiría vincularse con productoras y ser inversionistas en conciertos como Rock Out y Frontera, pero las ganancias nunca llegaron.

Nick Carter, Santana y Mike Patton eran algunas de los conciertos en los que podían invertir. Algunos se hicieron, otros no. Pero en ningún caso los inversionistas recibieron todo lo prometido. Por ejemplo, a María Pía le deben $10 millones. Es por eso que denuncia a la empresa de dar información falsa de las productoras con las que trabajaban.

“Siguieron haciendo eventos y siguieron sin pagar, le fuera bien o mal al evento. Incluso a conciertos que les fue bien como Nick Carter tampoco devolvieron el capital“, acusó Jiménez, quien dice que “es un engaño directo de Weeshing hacia nosotros, porque si yo hubiera sabido que esa productora tenía tanto atraso o estaba tan mal no hubiera invertido ese dinero, era mucho riesgo”.

Lee también: Autocine de Las Condes revela su cartelera en medio de críticas de vecinos por conflicto medioambiental

Mientras realizaba su denuncia se dio cuenta que decenas de personas estaban en la misma situación. Cerca de 30 de ellas se organizaron e interpusieron una querella por estafa en 2018. Uno de ellos es Carlos Villablanca, quien invirtió $15 millones y le devolvieron un poco más de $2 millones.

“De un momento a otro no nos pagaron más y le dieron toda la responsabilidad a las productoras directamente y que nosotros nos teníamos que comunicar directamente con ellos”, acusó Villablanca.

Lee también: Sujeto incendió kiosko y dejó un trabajador quemado: Familia de víctima asegura es represalia tras funa

La empresa informó del cierre de las operaciones y dio los datos de las productoras para que los denunciantes se comuniquen con ellas. Desde Transistor, por ejemplo, Euclides Ortega, abogado de la productora, asegura que “no tenemos ninguna contrato con esas personas, no las conocemos si quiera, no tenemos nada que ver con esa estafa“.

Por su parte, Weeshing insiste que fueron las productoras que se quedaron con el dinero de los inversionistas y que no hubo engaño. “Weeshing jamás se ha desligado de su responsabilidad, pero una cosa es la responsabilidad civil que le puede caber como mandatario y otra la penal que es engañar, cosa que nunca se ha realizado”, señalaron.

La situación ahora está bajo investigación en la Fiscalía Oriente. La abogada de los denunciantes, Marisa Navarrete, puntualizó que “muchas de estas personas requirieron la devolución de sus fondos y no fueron devueltos. Hubo eventos que ni siquiera se realizaron y no se les devolvió la inversión”.

Hablan de un perjuicio de casi $400 millones. Los denunciantes piden celeridad al Ministerio Público en su investigación, ya que a dos años sigue sin tener responsables.