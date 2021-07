Biogenetics es el único laboratorio en Chile acreditado por el SML para realizar pruebas de ADN y hoy está siendo cuestionado. Una mujer denuncia irregularidades en un análisis de paternidad en que el laboratorio no habría verificado la identidad del supuesto padre y quién debía hacerse el examen habría enviado a otra persona en su lugar. “Él mandó a otra persona con su cédula de identidad, otra persona que firmó por él y que se tomó la muestra como si fuera el papá de mi hijo. Es una negligencia grave”, acusó la denunciante. A través de imágenes ella misma verificó que su ex pareja no se presentó para la prueba de exámenes y que otro hombre fue el único que llegó durante el día a tomarse la prueba. “Cometió un delito grave y de forma dolosa, porque lo hizo con la intención de dejar a mi hijo sin papá”, expresó la mujer. Mientras, el padre denunciado asegura que “le da lo mismo” que lo investiguen. ¿Será este un caso aislado, o existen más familias afectadas? La fiscalía local de Las Condes ya está investigando.