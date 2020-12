Aunque es un lugar de encuentro y reflexión para el mundo católico, la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Viña del Mar se ha transformado en un punto de conflicto para algunos vecinos del sector, debido a sus campanas que suenan día y noche.

“Son muy molestosas, no dejan dormir, son insoportables. No dejan vivir en paz”, asegura Elizabeth Madadi, quien presentó una denuncia a la parroquia.

El campanario se activa al marcar la hora todos los días de la semana, algo que ya es común para los que viven alrededor de esta iglesia, quienes indican que los ruidos no son tan molestos.

Sin embargo, la estructura no solo suenan para llamar a los feligreses a misa. “Las campanas se descontrolan. Días feriados, domingos, suenan a las 7 u 8 de la mañana, y además de ese ruido, tocan según las horas del reloj. Por ejemplo a las 12 de la noche suena 12 veces, a las 5 de la mañana 5 veces”, detalla Madadi.

Esta situación no es nueva. La afectada ya presentó un reclamó en el 2018 ante el municipio de la ciudad jardín, aunque no recibió respuesta. “Posteriormente la hice al Seremi de Medio Ambiente, en la que me respondieron que este tema lo tenía que ver la Municipalidad”, indica.

La normativa señala que el máximo de decibeles permitidos es de 45, entre las 21 horas y las 7 de la mañana. Pero al parecer nadie ha medido el ruido.

Por su parte, el sacerdote de esta parroquia, Luis Parra, asegura que “hasta el momento, no hemos recibido alguna denuncia formalmente. Tenemos sí una respuesta por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, que se hizo el año anterior, y ante esa estamos esperando respuesta”.