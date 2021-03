Máximo Arias es sensei y representante del jiujitsu japonés en Chile. Fue campeón sudamericano y subcampeón panamericano en su disciplina. Un deportista que desde los 8 años ha doblegado adversarios, pero que en 2020 tuvo que enfrentar a su rival más difícil. Estuvo en la UCI por 9 días dando una dura pelea contra el COVID-19. En julio del año pasado afirma que pasó los peores días de su vida. “Me quise duchar para acostarme y ahí después de la ducha sentí unos temblores horribles, unas tercianas que me hacían temblar entero, y aunque me abrigué y todo, no hubo caso. En la noche después empecé con fiebre fuerte”, relató. Así partió todo, la fiebre por días nunca bajó hasta que sufrió una descompensación que lo dejó sin aire, por lo que de urgencia llamaron a una ambulancia. Nunca perdió el gusto ni el olfato, de hecho se hizo un PCR en casa y salió negativo, lo que no coincidía con su estado de salud. Su esposa cuenta que Máximo “era la persona que más se cuidaba en casa, apenas llegaba limpiaba tarjeta por tarjeta. Era el que más se cuidaba en la casa y el más sano de todos”.