La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), lanzó este viernes su candidatura presidencial para las próximas elecciones.

La parlamentaria se someterá a una consulta ciudadana con Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR) para definir a la abanderada o abanderado del pacto Unidad Constituyente.

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, Provoste habló por primera vez en un programa de televisión sobre sus lineamientos presidenciales de cara a los comicios de noviembre.

Desde los presos del estallido social hasta el sistema de pensiones, revisa a continuación las principales definiciones de la ex ministra de Educación:

1. Definición presidencial de Unidad Constituyente

Yasna Provoste habló sobre la consulta ciudadana que desarrollará el pacto de la centro-izquierda y manifestó su postura frente a la posible realización de manera digital.

“Lo único que espero es que sea un proceso participativo, democrático, que le de garantía todos y todas. Sería un poco contradictorio lo que nosotros hemos dado cuenta sobre las brechas en conectividad, que afectan a territorios completos a propósito de los temas educativos y cómo eso ha impactado en el aprendizaje, hoy día nos jugáramos en un proceso que deja a algunos fuera. Yo digo que sea un proceso abierto, democrático, muy participativo y, sobre todo, que le de garantía a los electores”, señaló. No obstante, recalcó que esa decisión la tomarán los partidos.

“Yo me prometí no ir nunca más a primarias convencionales, porque me sometí a primarias convencionales como candidata a diputada en el año 2013. Creo que el avance de primarias legales es muy importante y marca una distancia muy grande, pero bueno, los tiempos son lo que son y las realidad son las realidades. Unidad Constituyente no fue a primarias legales y, por lo tanto, el escenario que vemos hoy día es cómo se juega un mecanismo amplio, democrático y participativo“.

Lee también: Yasna Provoste candidata presidencial: “Buscaré el beneficio de las comunidades con valores y miradas especiales”

2. El peso de no ir a primarias legales

La precandidata también se refirió a las primarias del pasado 18 de julio, donde resultaron como ganadores Sebastián Sichel (IND) y Gabriel Boric (CS) tras las elecciones de Chile Vamos y Apruebo Dignidad, respectivamente, donde participaron más de 2 millones de electores.

“Creo que el avance de primarias legales es muy importante y marca una distancia muy grande, pero bueno, los tiempos son lo que son y las realidad son las realidades. Unidad Constituyente no fue a primarias legales y por lo tanto el escenario que vemos hoy día es cómo se juega un mecanismo amplio, democrático y participativo“, indicó.

En ese sentido, no consideró que no fue un error restarse de dicho proceso: “En el tiempo en que imponía el ritmo del Servel, creo que no fue un error, porque veníamos de los resultados del proceso constituyente y lo que nosotros adscribíamos era que Unidad Constituyente formara parte de un diálogo y de una reflexión muy intensa para Chile”.

3. “A mí no me han elegido los partidos”

“Nuestra candidatura es una candidatura muy ciudadana, a mí no me han elegido los partidos. A mí ha sido gente de la ciudadanía que nos ha pedido que asumamos este desafío”, destacó la presidenta del Senado, quien en el lanzamiento de su postulación a La Moneda no contó con la presencia de políticos, salvo algunos alcaldes y alcaldesas del norte del país. “En política hay afectos y relaciones que superan las lógicas partidarias”, agregó.

4. Las razones para lanzar una carrera presidencial

Provoste aseguró que los resultados de las primarias de Chile Vamos y Apruebo Dignidad fue “el momento más clave” que la motivaron para alzar su candidatura a La Moneda.

“Fue una primaria que no deja de sorprendernos positivamente de los niveles de participación, pero cuando uno se queda simplemente con ese dato, uno podría decir ‘no hay mucho que hacer’. Pero cuando uno mira la participación tradicional de nuestro país, son más de 6 millones de electores que participan de los procesos eleccionarios, es decir, más de la mitad de las personas que habitualmente participan no se sintieron convocados a esas primarias“, añadió la parlamentaria, quien apunta a los votantes que no concurrieron a las urnas el pasado 18 de julio.

5. Seguirá en la presidencia del Senado

“Yo nunca he puesto el rol que tengo al servicio de una tarea electoral”, aseveró la precandidata de Unidad Constituyente al ser consultado por Rafael Cavada sobre si dejaría la presidencia del Senado tras anunciar su carrera presidencial.

“Me enteré en el camino de las declaraciones de Chile Vamos exigiendo la renuncia. Yo soy presidenta del Senado porque la mayoría, que es la oposición, me ha puesto en esta tarea (…) Voy a ser muy respetuosa de las decisiones colectivas que hemos tomado y seguiremos tomando en Unidad Constituyente“, precisó.

Lee también: UDI pide investigar conflicto de interés en candidatura presidencial de Yasna Provoste

6. Detenidos del estallido social

La presidenta del Senado se refirió al proyecto de indulto a los detenidos en el contexto del estallido social de 2019. “Cuando se habla de aquellos que cometieron delitos, en realidad no es necesariamente preciso porque hay muchos donde no sólo no hay evidencia. Aquí ha habido un uso abusivo de la prisión preventiva”, afirmó.

“En nuestro país, lo que nos ha permitido el proyecto de indulto es colocar un tema sobre la mesa que era invisible y que tiene que ver con situaciones abusivas de prisión preventiva (…) Mientras vemos a jóvenes todavía sin fecha para iniciar sus proceso, en donde la única evidencia que tienen es el informe de un carabinero que los detuvo, versus el infante de marina cuyo caso fue recalificado no como cuasidelito de homicidio, sino que como homicidio y cuya condena es una firma mensual, dígame si no hay una asimetría”, agregó.

Sin embargo, no ocupa el término de “presos políticos” para referirse a los detenidos del 18-O: “Creo que no es sólo una definición semántica, sino que es mucho más profundo (…) Sin embargo, en nuestro proyecto de ley nunca hemos hablado de presos políticos”.

7. Sistema de pensiones

Yasna Provoste habló sobre la propuesta de “nacionalizar” al actual sistema de AFP: “Creo que en esto se ha hecho una caricatura por parte de la derecha, de quienes defienden el modelo y que a pesar que ha sido un modelo fracasado, que ha condenado a millones de chileno”.

“No es que ahora que yo sea candidata diga ‘vamos a terminar con el modelo de las AFP’, como algunos lo hacen para generar una retórica frente a un proceso coyuntural generalmente (…) En nuestro proyecto nunca se habla de expropiación, es más, se dice que los recursos siempre seguirán siendo de los trabajadores y trabajadoras (…) Lo que nosotros decimos es Chile debe construir de verdad un sistema de seguridad social que hoy día no tenemos, basado en valores como la solidaridad”, agregó.

En esa misma línea, explicó que la idea detrás de este proyecto es “que estos recursos se puedan invertir en nuestro país y aquí uno dice, por qué tenemos que tener empresas de concesiones extranjeras, por qué no una administradora que sea estatal, que pueda también invertir donde nosotros sepamos que a lo mejor vamos a tener peajes más económicos y que esas utilidades van a ser para nuestra propia gente”, explicó.

8. Triunfo de Sichel y Boric en primarias

Provoste refirió a los candidatos Sebastián Sichel (Chile Vamos) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), quienes podrían ser sus rivales en noviembre.

“Sichel es la continuidad de un mal gobierno. Sichel es la continuidad del gobierno del presidente Piñera. Es el representante de este modelo económico que quiere hacer como que las cosas cambien pero que nada cambie, nosotros aspiramos a transformaciones profundas”, dijo sobre el ex presidente del BancoEstado.

Por otra parte, indicó que le “encantaría” ir con a una primera vuelta con Boric: “Me encantaría (ir) con Gabriel, porque eso da cuenta de un Chile que realmente aspira a transformaciones más significativas”.

“Lo que yo ofrezco es testimonio, experiencia y ser parte con humildad de un proceso que es complejo para nuestro país. Nosotros vamos a tener que iniciar de reconstrucción que es muy profundo después de un mal gobierno”, señaló respecto a sus principales diferencias con el diputado CS.

9. Destitución como ministra de Educación

Provoste también se refirió a la acusación constitucional que terminó con su destitución como ministra de Educación en 2008, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, luego del bullado Caso Subvenciones en que Contraloría informó que no estuvieron adecuadamente respaldados alrededor de 600 millones de dólares trasferidos por el Mineduc a sostenedores educacionales de la RM.

La parlamentaria aseguró que estos dineros es una rémora antes que asumiera la cartera de Educación: “Yo llegué a ser ministra de Educación a mediados de junio de 2006, este era una proceso anterior y además radicado en una secretaría regional ministerial, no era en el ministerio“.

“Mi destitución, promovida por la derecha más dura de este país, se produce en abril de ese año y en septiembre la Controlaría señala que estaba todo en orden. Pero quiero agregar algo que nunca lo he planteado y lo quiero decir: Al que le habían iniciado el sumario era al seremi de la Región Metropolitana y que lo habían acusado todo el tiempo respecto a una causa. Al final, el contralor (Ramiro Mendoza) de ese momento, que termina siendo brazo derecho de Sebastián Piñera hoy día, es decir, era parte de una operación por parte de la derecha y lo termina condenando por otro tema“, apuntó.

“Sabíamos que esto era una operación de la derecha más dura por lo que uno representa, porque la derecha no es que ahora me tenga miedo, la derecha me tiene miedo hace mucho tiempo“, agregó.

Cabe mencionar que por esta destitución, Provoste no pudo postular a ningún cargo público por cinco años, hasta marzo de 2014 cuando asumió como diputada.

“Aquellos que han desatado esta campaña en las redes el día de ayer, utilizando su poder económico y bots en Twitter, lo que hacen es reflejar el miedo profundo que nos tienen en una candidatura“, finalizó.

10. Violaciones a los DD.HH.

La precandidata también se refirió a las eventuales responsabilidades políticas del gobierno de Sebastián Piñera en materia de Derechos Humanos, luego de los hechos ocurridos tras el 18 de octubre de 2019.

“En la comisión de Derechos Humanos (del Senado) escuchamos testimonios de muchos familiares cuyos hijos y maridos habían sido objeto de un enorme daño, de una violación de DD.HH. que incluso tenían sospecha de cómo habían terminado sus vidas”, planteó.

“Ningún chileno o chilena puede estar por sobre la Justicia y a nosotros nos parece que esa es una señal muy importante, que reafirma lo que hemos dicho: el legado de este gobierno van a ser las violaciones a los DD.HH.“, señaló sobre posibles sanciones para el mandatario en esta materia.