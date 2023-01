“Mi hijo no está siendo buscado”: Acusan incapacidad en búsqueda de jóvenes desaparecidos en Valdivia

Un verdadero drama es el que están viviendo familias en Valdivia, quienes llevan meses sin tener novedades por jóvenes desaparecidos en casos que han remecido a toda la comunidad.

De hecho, en menos de un año a tres personas, de edad similar y estudiantes de una misma universidad, se les perdió el rastro. Semanas después dos de ellos fueron encontrados sin vida, mientras que el tercero sigue sin paradero conocido.

Sus seres queridos lo único que piden es que se investiguen sus presuntas muertes con celeridad, pues denuncian que han tenido que esperar demasiado y aún no llega ni una sola pista.

Además, aseguran que existen líneas investigativas que deben abordarse, como el posible nexo entre la casa de estudios, Universidad Austral, donde preparaban su futuro.

Omar Avilés

Uno de los desaparecidos es Omar Avilés, de 35 años y que salió por última vez de su casa ubicada en el sector Las Ánimas el pasado 17 de septiembre. Lamentablemente, su madre, Edith Figueroa, lleva cinco meses sin tener noticias.

En conversación con CHV Noticias, Edith admitió estar con la emoción a flor de piel y molesta, ya que acusó que Omar no está siendo buscado por parte de las autoridades.

“Mi hijo no está siendo buscado. (El fiscal) prometió un equipo nuevo, incluso hablé con la alcaldesa (Carla Amtmann). ¿Pero quién lo buscó? Nadie”, afirmó

“Yo sé que mi hijo no está en esta vida y que está con Dios, pero quiero que lo busquen para darle una sana sepultura, eso es lo que quiere una madre, lo pido de corazón”, agregó.

Roger Lampert

Una situación similar es la de Rogert Lampert, de 27 años y que estudiaba química en la Universidad Austral, quien fue visto por última vez el 6 de junio del 2022. Ese día, iba a reunirse con su profesor que lo estaba ayudando con su tesis.

Desde entonces, su familia ha vivido un calvario con todas las especulaciones y teorías, asegurando que están en una situación de completo desamparo.

Luis Lampert, padre de Roger, afirmó que las indagatorias del Ministerio Público arrancaron recién 10 días después de que se reportó la desaparición del joven, situación que habría afectado el dar con su paradero.

“El Fiscal desde el principio se negó a hacer la investigación, porque, según él, mi hijo andaba de carrete”, señaló Luis.

El estudiante siempre mantuvo un bajo perfil y no asistía a mucho a fiestas, características que le hacen creer a sus cercanos que la participación de terceros en su caso es muy probable. Sin embargo, acusan que fiscalía no ha sido capaz de entregarles ningún dato claro sobre esto.

“Como que juegan con los sentimientos de la familia, las ilusionan diciendo ‘vamos a hacer esto’. Pedimos una búsqueda masiva hace mucho tiempo”, señaló Bárbara Tamayo, prima de la víctima.

¿Qué ocurre en la ciudad capital de la Región de Los Ríos? ¿Pueden estos casos estar conectados? Desde la Fiscalía de Los Ríos, su vocero, Eric Aguayo, afirmó que “ese cruce de información necesariamente debe producirse y el antecedente debe ser valorado por los fiscales. No es un antecedente del cual nos podamos descartar”.

Sus seres queridos cansados de que sus solicitudes no sean tomadas en cuenta y exigen a la policía y Fiscalía que no dejen de buscarlos, más cuando los recursos con los que cuentan son escasos, situación que los priva de orientación legal particular.