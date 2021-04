Este martes, y luego del revés sufrido por el gobierno en el Tribunal Constitucional, será promulgada la reforma constitucional que permitirá un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Un hecho anunciado por el presidente Piñera junto a su comité político, y que fue abordado por Mario Desbordes, candidato presidencial RN, en conversación con CNN Chile.

Según indicó el ex ministro de Defensa, este escenario significa “una derrota importante. El gobierno insistió ir al Tribunal Constitucional corriendo un riesgo, y el riesgo significó el resultado que tenemos hoy día”. Sin embargo, “hay que reconocer que el gobierno había cedido bastante, que el domingo cuando presenta esta alternativa es un giro importante respecto de lo que se venia planteando antes”, manifestó.

Al ser consultado si es que considera que el presidente Piñera fue el responsable de acudir al TC, el ex timonel de RN aseguró que “el que toma la decisión es el presidente, por supuesto, para bien y para mal”, pero que además “tiene asesores y tiene gente que lo rodea que insistieron mucho en ir al TC”.

Por otro lado, Desbordes aclaró que “le he pedido al gobierno reiteradas veces que convoque a los economistas transversales que el año pasado acordaron el paquete de 12 mil millones de dólares y hasta ahora no existe respuesta, y el gobierno dice no hay plata para más“. A raíz de ello, “la única alternativa que quedaba era esta”.

“Yo sé que hay gente extraordinariamente dogmática que insiste en tratarnos de populistas, de que hicimos la salida fácil, pero por dios que es cómodo decir eso cuando uno no tiene problemas y sin conocer la realidad”, dijo.

Cambio de gabinete

Ante el actual escenario político vivido por el Ejecutivo tras el fallo del TC y que ha provocado rumores de un eventual cambio de gabinete, el candidato presidencial apuntó directamente hacia el jefe de asesores de Sebastián Piñera, Cristián Larroulet.

Al respecto señaló que “Larroulet no va a salir. Va a armar una nota para el diario El Líbero, va a publicar la nota que él quiere y se van a convencer que están en lo correcto”.

“Este grupo que piensa eso, que es legítimo que lo piense, pero termina bloqueando a todo el resto que no piensa como ellos, va a seguir influyendo ya sea que este en La Moneda o en otra parte“, aseveró. Pero explicó que, según considera, se ha mantenido en el cargo ya que “el presidente confía en él, el presidente piensa similar a él, es evidente”.

“Ni Guzmán ni Friedman mantendrían tan rígidas determinadas posiciones como se mantienen hoy día. Ojalá eso cambie, porque le hace mal al sector, y es fundamental si queremos de verdad tener la posibilidad de proyectarnos en un próximo gobierno”, sentenció.