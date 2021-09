“En febrero del año pasado vendí dos relojes que tenía y no usaba. Los vendí a través de un joyero y me los compró Tonka”. Con estas palabras, el actor y modelo, Cristián de la Fuente, comenzó relatando su versión de los hechos en marco del denominado “Caso Relojes”. Su nombre llegó a la palestra luego de que un canal de televisión lo situara como presunto receptador de especies robadas en la misma investigación que involucra a empresarios, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y el esposo de Tonka Tomicic, Marco Antonio Leiva, más conocido como Parived. “Se me imputa un delito del cual no tengo nada que ver”, afirmó. Asimismo, declaró que “tengo cómo acreditar la procedencia de los relojes, tengo fotos, facturas, procedencia. Incluso, hay un reloj que tiene grabado mi nombre”. Del mismo modo, reconoció que lo ha pasado mal en medio de esta polémica: “El daño ya está hecho. Por más que siga aclarándolo o tomando acciones legales, el daño ya se hizo y es doloroso e injusto”.