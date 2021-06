Un video difundido en redes sociales denunció la presencia de maquinaria en el parque El Panul ubicado en La Florida. Un trabajo realizado para el retiro de arena que el Tribunal Ambiental de Santiago ordenó en 2019 para los dueños del lugar, ya que por años acopiaron este material en el bosque siendo un riesgo para el ecosistema y aluviones. Una de las tantas batallas que los vecinos del sector han realizado por proteger la zona natural, ya que el 2008 se vio amenazado debido al intento de urbanizarlo por parte de una inmobiliaria. “El año 2015 dictamos una norma que prohíbe construir viviendas en esa zona, pero sigue siendo un terreno privado. Hemos fiscalizado que esta empresa dueña del predio donde está El Panul cumpla con la ley y no toque los árboles”, argumenta el alcalde Rodolfo Carter. Sin embargo, desde la Red Precordillera aseguran que el bosque no está protegido en la actualidad. Pese a tener denuncias de la comunidad, las fiscalizaciones en terreno de la municipalidad indican que no se encontraron daños, algo que también confirma la Superintendencia del Medio Ambiente. El jefe comunal indica que en los próximos días se ingresará al concejo municipal una iniciativa que declare como parque de interés comunal toda la propiedad, “pero seguiría siendo privada porque el único que puede expropiar es el Estado”, dijo.